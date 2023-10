Neymar vibra com primeiro encontro dos dois filhos

Neymar celebrou nas redes sociais o primeiro encontro de seus dois filhos. Afinal, Davi Lucca, de 12 anos, visitou a irmãzinha Mavie, recém-nascida, em São Paulo. Davi, filho do jogador com Carol Dantas, nasceu na mesma maternidade, São Luiz Star, em 24 de agosto de 2011. Carinhoso, ele segurou Mavie, com cuidado, enquanto Neymar registrava a cena. O atacante brasileiro escreveu: “Meus maiores amores”. E acrescentou um coração e as iniciais dos nomes dos filhos: DL e M.

Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, nasceu na madrugada de 6 de outubro. A bolsa havia rompido na véspera e Bruna deu entrada na maternidade enquanto Neymar ainda estava na Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal. Neymar veio em avião particular para o Brasil e o casal publicou uma foto com a filha. Bruna escreveu: “Nossa Mavie chegou para completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós. Obrigada por ter nos escolhido”.

O Al-Hilal joga neste sábado contra o Al-Akhdoud, mas o atacante recebeu liberação do treinador Jorge Jesus por causa do nascimento da filha.

