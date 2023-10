United faz dois gols nos acréscimos, com heroi improvável, e vence no Inglês

O Manchester United conseguiu uma virada que parecia improvável, neste sábado (7/10), em jogo pela oitava rodada da Premier League, o time falhou demais na defesa e perdia por 1 a 0, com de Jensen, até os 48 da etapa final. Mas aí Mc Tominay, entrou no finzinho e fez dois gols nos acréscimos, virando para 2 a 1 um jogo que estava perdido. E com um detalhe extra: o goleiro Onana, que errou no primeiro gol, fez pelo menos três defesas incríveis quando o seu time perdia o jogo.

Com isso, o United, que vinha de duas derrotas seguidas em casa, acaba com o jejum e vai aos 12 pontos, em nono lugar. O Brentford, com sete pontos, é o 14º.

United vira com o herói Mc Tominay

O United foi um show de erros durante quase todo jogo. E o gol que levou, aos 26 minutos, foi prova disso. Casemiro deu a bola no pé do rival, que armou um contra-ataque. A bola chegou na área e a zaga cortou errado. Jensen aproveitou e marcou. Isso aos 26 minutos. No segundo tempo, o United atacava atabalhoadamente. Teve uma oportunidade com Bruno Fernandes e, também, um gol anulado. Mas a derrota era iminente. No desespero, o técnico Ten Hag colocou Mc Tominay, aos 43 minutos. O jogo teria mais sete de acréscimos. E, aos 45, o reserva concluiu para a rede, empatando o jogo. Aos 46, Mc Tominay, cabeceou um chuverinho: United 3 a 2. Inacreditável.

Jogos da 8ª rodada inglesa

Sábado (7/10)

Luton Town 0x1 Tottenham

Fulham 3×1 Sheffield United

Manchester United 2×1 Brentford

Burnley 1×4 Chelsea

Everton 3×0 Bournemouth

Crystal Palace x Nottingham Forest – 13h30

Domingo (8/10)

Brighton x Liverpool – 10h

West Ham x Newcastle – 10h

Wolverhampton x Aston Villa – 10h

Arsenal x Manchester City – 12h30

