Com brilho de Sterling, Chelsea goleia Burnley na Premier League

O Chelsea foi efetivo fora de casa, pela 8ª rodada do Campeonato Inglês, e goleou o Burnley por 4 a 1, de virada, no Turf Moor, neste sábado (7/10). Al-Dakhil, contra, Palmer, de pênalti, Sterling e Jackson marcaram os gols que fizeram o clube de Londres chegar a 11 pontos na Premier League, na nona posição momentaneamente. Odobert descontou a favor dos mandantes, que, com quatro de pontuação, voltam à zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e, logo no início, os donos da casa fizeram valer o mando de campo. Tanto é que, aos 14 minutos, a equipe do técnico Vincent Kompany armou boa trama, chegando ao gol que abriu o placar. Odobert recebeu bom passe de Foster pelo lado esquerdo da área e ameaçou chutar. Movimento, por sinal, suficiente para enganar Cucurella, que tentou travar o chute. Na sequência, o atacante finalizou rasteiro, no canto de Sánchez, sem chances ao goleiro.

Atropelo do Chelsea

Mas o Chelsea não se rendeu e, portanto, passou a pressionar. Palmer e Sterling foram os que mais assustaram os mandantes, porém sem conseguir acertar a meta. Aliás, de tanto persistir, os londrinos arrancaram o empate, já perto do intervalo, aos 41. Um dos melhores em campo, o camisa 7 e titular da seleção inglesa passou por dois, cruzando à área. A bola acabou desviando em Al-Dakhil, que mandou contra o próprio patrimônio, por cima de Trafford.

Na volta para o segundo tempo, a sorte sorriu aos visitantes. Isso porque, aos 2, Sterling voltou a participar de mais um gol, desta vez, ao sofrer pênalti cometido pelo brasileiro Vitinho. Na cobrança, Palmer deslocou muito bem o goleiro e mandou cruzado, no canto esquerdo. E o que parecia caminhar para uma partida truncada, transformou-se em atropelo.

À frente na contagem, o Chelsea se soltou e o placar virou elástico. Afinal, aos 19, o dono do jogo, Sterling, fez o terceiro no Turf Moor, ao aproveitar bola roubada no meio-campo e surgir livre, cara a cara com Trafford, para balançar a rede. Depois, já sem reação e atordoado, o Burnley se tornou ainda mais vulnerável na defesa, o que provocou o quarto tento londrino, vindo dos pés de Jackson.

Jogos da 8ª rodada inglesa

Sábado (7/10)

Luton Town 0x1 Tottenham

Fulham 3×1 Sheffield United

Manchester United 2×1 Brentford

Burnley 1×4 Chelsea

Everton 3×0 Bournemouth

Crystal Palace x Nottingham Forest – 13h30

Domingo (8/10)

Brighton x Liverpool – 10h

West Ham x Newcastle – 10h

Wolverhampton x Aston Villa – 10h

Arsenal x Manchester City – 12h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.