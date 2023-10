Baile do Real Madrid, sob o comando de Vini Jr e Bellingham

O Real Madrid segue numa boa. Neste sábado (7/10), em casa, diante do Osasuna, o time merengue não teve dificuldade para golear o Osasuna por 4 a 0. Com direto a atuações excelentes de Bellingham e de Vini Jr. O inglês fez dois gols. Mas o brazuca não ficou atrás. Marcou um e deu assistência para o tento de Joselu. Este último ainda perdeu um pênalti no fim.

Com a oitava vitória em nove jogos, o Real vai seguir mais uma rodada na liderança. Afinal, tem 24 pontos contra 23 do Girona (mas que já jogou na rodada) e 20 do Barcelona. Osasuna, por sua vez, é apenas o décimo colocado, com dez pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Espanhol

Bellingham detona para o Real

Bellingham foi o cara no primeiro tempo. Apareceu com qualidade em quase todas as jogadas e marcou belo gol concluindo jogada coletiva do Real pela direita, completando passe de Carvajal. Contudo, apesar de dominar completamente, o time Merengue somente ampliou no segundo tempo, aos nove minutos. Bellingham fez uma triangulação com Valverde (outro que jogou muito bem), recebeu na área e fez seu segundo gol no jogo.

Vini Jr brilha no segundo tempo

Vini Jr, vinha fazendo partida discreta e tinha perdido boa chance no primeiro tempo. Entretanto começou a aparecer na etapa final. Aos 20, recebeu lançamento em profundidade e fez das suas: ganhou em velocidade, driblou o goleiro e quase perdeu o ângulo. Mas ainda assim mandou para a rede. Cinco minutos depois, Vini recebeu próximo da área, fez um carnaval até achar Joselu, que entrava na área. O passe foi perfeito, Dessa forma, seu companheiro não teve dificuldade para chutar e fazer 4 a 0. Mas Joselu poderia ter feito mais um. Contudo, desperdiçou um pênalti aos 40 minutos. Enfim, novo triunfo do líder.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (6/10):

Athletic Bilbao 3×0 Almería

Sábado (7/10):

Cádiz 0x1 Girona

Real Madrid 4×0 Osasuna

Mallorca x Valencia – 13h30

Sevilla x Rayo Vallecano – 16h

Domingo (8/10):

Villarreal x Las Palmas – 9h

Atlético de Madrid x Real Sociedad – 11h15

Alavés x Betis – 13h30

Celta de Vigo x Getafe – 13h30

Granada x Barcelona – 16h

