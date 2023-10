Reunião para a renovação de Bruno Henrique foi desmarcada

O Flamengo desmarcou uma reunião que teria neste sábado com o empresário de Bruno Henrique. O encontro serviria para tratar sobre a renovação do contrato do atacante. Uma nova data será remarcada. A informação foi primeiramente divulgada por Venê Casagrande.

Segundo o Jogada10 apurou, o acordo sobre a parte financeira está bem encaminhada, elevando seu salário atual (R$ 1,2 milhão), mas ainda com premiação por metas cumpridas. Assim, o impasse está no tempo de contrato.

Bruno Henrique, um ídolo da Nação

O atacante Bruno Henrique tem 33 anos. Chegou ao Flamengo contratado ao Santos em 2019 por R$ 23 milhões. Logo se tornou um dos principais jogadores do grupo que soma dois titulos brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois cariocas no período. No total, considerando partidas até setembro de 2023, BH tem 213 jogos e 86 gols pelo Flamengo. Mas, em 2022, sofreu grave lesão que o tirou dos gramados por dez meses. Voltou muito bem, no mesmo patamar de sempre, e vem sendo um dos poucos jogadores poupados de vaias pela torcida do Flamengo (afinal, o time até agora perdeu todos os títulos que disputou em 2023) nos últimos jogos.

