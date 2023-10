Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos opostos, Internacional e Grêmio se enfrentam em um dos clássicos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de o jogo ser no Beira-Rio, às 16h, neste domingo (8/10), o Colorado chega com bastante pressão para a partida. Afinal, vem de eliminação em casa nas semifinais da Libertadores. No entanto, já o Imortal, confiante, tenta reassumir a vice-liderança da tabela, hoje pertencente ao Bragantino.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo apenas para o RS e do canal fechado por assinatura Premiere. a partir das 16h.

Como chega o Internacional

O time do técnico Eduardo Coudet vem para pegar seu maior rival sob olhares de desconfiança e preocupação. Está fora da Libertadores e segue na 14ª posição da competição, com 29 pontos, a apenas três de diferença de entrar no Z4. Mas, na equipe, o treinador argentino deve fazer somente uma mudança na formação que perdeu para o Fluminense. Suspenso pelo terceiro amarelo, Hugo Mallo não fica à disposição e, portanto, Bustos inicia na lateral direita.

Como chega o Grêmio

No Grêmio, por outro lado, o cenário é de otimismo acerca da possibilidade de retomar a segunda colocação da Série A. O time, aliás, ainda tem uma indefinição no ataque. João Pedro Galvão saiu de campo contra o Fortaleza sentindo dores na virilha. Se não tiver condições de entrar em campo, Ferreirinha tende a ser o escolhido para atuar. Na defesa, Pedro Geromel e Kannemann formam a dupla de zaga.

INTERNACIONAL X GRÊMIO

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 08/10/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Charles Aránguiz, Johnny, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão (Ferreirinha) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Paulo Cezar Zanovelli da Silva (Fifa – MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa – RJ) e Guilherme Dias Camilo (Fifa – MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa – MG)

