Fluminense x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Botafogo são protagonistas de diferentes competições na temporada e se encontram mais uma vez, desta vez, no returno Série A. A bola rola às 16h (de Brasília), neste domingo (8/10), no Maracanã, e a partida vale muito para ambos. Afinal, o Tricolor quer voltar ao G4 da competição, enquanto o Glorioso busca abrir maior vantagem na liderança da tabela, que hoje é de sete pontos ao segundo lugar, Bragantino.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (RJ, ES, DF e AM) e do canal fechado por assinatura Premiere.

Como chega o Fluminense

A equipe das Laranjeiras vive seu auge em 2023. Está na final da Libertadores depois de despachar o Internacional, em Porto Alegre. É pensando nisso, aliás, que o técnico Fernando Diniz deve poupar alguns titulares, aqueles com maior desgaste e idade mais avançada. Casos de Felipe Melo, Marcelo e Ganso, por exemplo. Em seus lugares, Marlon, Diogo Barbosa e John Kennedy podem entrar na equipe.

Por outro lado, a comissão conta com o retorno de Samuel Xavier. O camisa 2 não esteve em campo no Beira-Rio, no meio de semana, já que cumpriu suspensão em função da expulsão na ida contra o Colorado. Assim, Guga volta a ficar como opção no banco de reservas. O Fluminense, inclusive, não tem desfalques por lesão ou acúmulo de cartões.

Como chega o Botafogo

O Glorioso vive um momento divisor de águas na temporada. Afinal, o líder do Brasileiro vem de cinco jogos seguidos sem vencer no ano – quatro derrotas e um empate. Como se não bastasse, a diretoria decidiu demitir o técnico Bruno Lage e colocar Lucio Flavio no comando, que fará sua terceira passagem como interino no clube.

Dentro das quatro linhas, o Glorioso terá algumas mudanças. Na lateral esquerda, Marçal é a novidade após ficar fora contra o Goiás por estar suspenso. Di Placido também deve ganhar nova chance na direita, com Tchê Tchê retornando ao meio. Por fim, no ataque, Tiquinho Soares vai para o clássico. O artilheiro da Série A, com 14 gols, não tem a concorrência de Diego Costa, fora da relação por somar três amarelos.

FLUMINENSE X BOTAFOGO

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 08/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã (RJ)

FLUMIMENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Alexsander e Ganso (John Kennedy); Jhon Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá (Luís Henrique). Técnico: Lucio Flavio.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa – RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa – SP)

