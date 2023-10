Murillo, ex-Corinthians, se destaca no empate do Nottingham com Crystal

No jogo que fechou os jogos deste sábado (7/10) da oitava rodada do Campeonato Inglês, Crystal Palace e Nottigham Forest, com bela atuação do ex-corintiano Murillo, ficaram no 0 a 0. O jogo foi em Londres, no Selhurst Park Stadium, casa do Crystal.

Os times fazem campanha dentro dos seus objetivos. Com o empate, o Crystal Palace foi aos 12 pontos, em nono lugar. O Nottingham Forest é o 13º, com nove pontos. Contudo, abrindo cinco da zona de rebaixamento.

Murillo, destaque do Nottingham

O jogo foi marcado pelo equilíbrio na posse de bola (mas com o Crystal com um pouco mais, 55%) e muitas finalizações (23, sendo 14 no Nottingham). Porém, as defesas levaram a melhor em quase todas as disputas. Pelo Crystal, o zagueiro Andersen foi o melhor. Do lado visitante, o ex-corintiano Murillo (apenas em sua segunda partida pelo Nottingham), tornou-se o grande destaque.

Foi de Murillo, inclusive, a melhor chance de ataque do jogo. Mas também a jogada mais fantástica. No fim do primeiro tempo, o brasileiro recuperou a bola na intermediária, avançou, tirou dois marcadores e finalizou com extremo perigo. Uma pintura. Na etapa final, o Crystal teve a sua melhor oportunidade, com Mateta livre na área. Mas chutando mal. Nos minutos finais, quem mais pressionou foi o Nottingham. Porém, sem eficácia nos arremates.

Jogos da 8ª rodada inglesa

Sábado (7/10)

Luton Town 0x1 Tottenham

Fulham 3×1 Sheffield United

Manchester United 2×1 Brentford

Burnley 1×4 Chelsea

Everton 3×0 Bournemouth

Crystal Palace 0x0 Nottingham Forest

Domingo (8/10)

Brighton x Liverpool – 10h

West Ham x Newcastle – 10h

Wolverhampton x Aston Villa – 10h

Arsenal x Manchester City – 12h30

