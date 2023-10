Fortaleza x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do Premiere a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Fortaleza

Em grande momento na temporada, o Fortaleza garantiu no meio de semana a classificação para a final da Copa Sul-Americana 2023, um feito inédito. O time de Vojvoda pensa já no torneio continental, mas antes precisa virar a chave para o Brasileirão. No torneio nacional, o clube cearense entrou na rodada na nona colocação, com 39 pontos. Mas pula para o G6 se vencer. O treinador deve colocar quase a força máxima. Os desfalques são o zagueiro Marcelo Benevenuto, suspenso, e o atacante Marinho, se recuperando de uma lesão muscular.

Como chega o América-MG

O Coelho está respirando por aparelhos no torneio nacional e ocupa no momento a penúltima colocação, 19 pontos. Em busca de um fôlego novo, o América-MG precisa desesperadamente da vitória para tentar continuar sonhando com a Série A em 2024. Neste momento, a equipe mineira está a nove pontos do primeiro fora do Z4. Aguerre seguirá no gol e a ausência mais sentida é a de Benítez. Ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda e não se recuperou para a partida. Breno deve ser o seu substituto.

FORTALEZA X AMÉRICA-MG

26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data e horário: 8/10/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Guiherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

AMÉRICA-MG: Aguerre; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Juninho, Breno, Martínez e Nicolas; Pedrinho e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Auxiliares: Anne Kesy Gomes de Sá (Fifa-AM) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



