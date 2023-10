Corinthians x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Na noite deste sábado (7/10), Corinthians e Flamengo, os clubes com as maiores torcidas do país se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão, às 21h (de Brasília). Para o Timão, a vitória é essencial. Tem 30 pontos e se perdervai ver os times do Z4 encostarem ainda mais em seus calcanhares. Para o Rubro-Negro, vecner significará assumir a vice-liderança. Porém, está ciente de que a derrota pode significar cair até para oitavo e aumentar ainda mais a crise.

Para acompanhar o clásico das multidões do Brasil, a “Voz do Esporte” preparou uma cobertura muito especial, com a narração de Christian Rafael, que também estará no comando do pré-jogo. Isso mesmo, a Voz inicia a sua transmissão às 19h30 (de Brasília) para deixar você por dentro de todos os detalhes da partida.