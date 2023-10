Veja as imagens do gol antológico de Gilberto, do Bahia, sobre o Goiás

Um gol inusitado e espetacular rolou a favor do Bahia contra o Goiás, neste sábado (7/10) pela 25ª rodada do Brasileirão. Aos 18 minutos do primeiro tempo deste jogo na Serrinha, em Goiânia, quando o Bahia já vencia por 1 a 0, o time teve uma falta a seu favor. Ademir e Lucas Halter subiram na bola. Mas tiveram um choque de cabeça. Ambos caíram fora de campo. Em seguida. o juiz Raphael Klaus autorizou a cobrança. Dessa foirma, do meio de campo, o lateral-direito Gilberto, observando que os defensores do Goiás estavam conversando com o goleiro Tadeu quase na intermediária, mandou de primeira. Enquando a bola seguia rumo a um gol antológico, colocando 2 a 0 no placar, Tadeu e os defensores, nem conseguiram esboçar reação. Veja a sequência.

Os jogadores do Goiás reclamaram pelo fato do árbitro autorizar a cobrança. Mas Klaus foi claro: os machucados estavam fora de campo. Após isso, a torcida do Goiás passou a vaiar Tadeu (que foi o goleiro do mês no Brasileirão), por causa do gol que colocou 2 a 0 no placar neste jogo que é um confronto direto contra o rebaixamento. Afinal, o Goiás entrou na rodada como o primeiro fora do Z4 (27 pontos) e o Bahia dentro da degola (25 pontos).

Comentários dos jogadores

“Yago me falou que o goleiro tava adiantado. No que o juiz apitou eu, que brinco chutando do meio de campo, bati e marquei”, disse Gilberto.

“Ninguém entendeu nada. Dois jogadores caídos e todos preocupados com eles. O juiz autorizou a cobrança…. lamentou o goiano Guilherme.

Goiás e Bahia teve muito mais no 1º tempo

Mas o jogo não ficou apenas nisso. Afinal, o primeiro tempo foi espetacular. Tadeu salvou um gol certo (seguiu sendo vaiado) e fez mais um gol, anulado por milimtertos. Mas o Goiás, ainda no primeiro tempo (com o técnico faznedo uma mudança toirando um volante e colocando um atacante) buscou o empate em 3 a 3. Este foi, sem dúvida, o primeiro tempo mais sensacional deste Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.