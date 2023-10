Barbosa pode ser o amuleto que o Botafogo precisa para retomar a boa fase

O mau momento de resultados do Botafogo pode ter uma resolução no próprio elenco. Danilo Barbosa tem sido um amuleto para o time no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Alvinegro está invicto na competição quando o atleta entra em campo e soma 90% de aproveitamento. O Mais Tradicional não vence há cinco jogos na temporada e, neste período, o camisa 5 não entrou nos quatro últimos, encontros não sendo aproveitado há um mês, na liga nacional.

No Brasileirão, quando Barbosa está em campo, o Botafogo venceu 11 jogos e empatou dois de 13. Sem o volante, principalmente, durante o período com o técnico Bruno Lage, o time alvinegro já soma 12 partidas, apenas cinco triunfos, duas igualdades e cinco derrotas, somando apenas 47% dos pontos disputados.

Em campo, os números mostram que o jogador pode ser fundamental para a equipe: já marcou um gol, tem 32 ações defensivas, 82% de dribles bem-sucedidos e 60% das disputadas de bola vencidas.

Apesar de tantos bons predicados, o jogador não foi aproveitado por Lage, atuando uma média de 47 minutos sob o comando do português. O Botafogo, no entanto, demitiu o treinador na última terça-feira (3). A equipe ficará sob as ordens do ex-meia Lucio Flavio.

Líder desde a terceira rodada do certame nacional, o Botafogo volta a campo no próximo final de semana. Tem o clássico contra o Fluminense, neste domingo (8). Defendendo o Alvinegro, Barbosa jogou uma vez contra o Tricolor Carioca, vencendo a partida por a 1 0, no Maracanã, pelo Carioca.

