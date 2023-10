Goiás 4×6 Bahia, na Batalha da Serrinha: jogo com gol antológico e para a história

Goiás e Bahia fizeram um dos jogos mais espetaculares dos últimos anos no futebol brasileiro, neste sábado (7/10). No duelo na Serrinha, em Goiânia, teve de tudo: gol do meio de campo de Gilberto; artilheiro com hat trick; goleiro do mês do Brasileirão sendo vaiado; golaço anulado; baianos fazendo 3 a 1 e cedendo empate ainda no primeiro tempo; Goiás virando e cedendo a revirada na etapa final. No fim, impressionante 6 a 4. Um jogo para a história, em todos os sentidos.

Além de Gilberto, Everaldo, com três gols, foi o cara. Rafael Ratão e Biel fizeram o outro dos baianos. Guilherme Marques (dois). Matheus Babi e João Magno marcaram para os goianos. Com a vitória, o Bahia vai aos 28 pontos, saindo do Z4. Porém, o Goiás, com a derrota, entrou na zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Braasileirão

A história deste jogo maluco começa com um gol de Everaldo para o Bahia aos 14 minutos, em bela jogada coletiva. Mas seu primeiro e inusitado momento veio aos 18 minutos, quando o baiano Ademir se chocou com Lucas Halter numa disputa aérea. Bateram cabeça e caíram fora do gramado. O goleiro Tadeu foi conversar com os jogadores de defesa do Goiás e o juiz Raphael Klaus autorizou a cobrança. Do meio de campo, o lateral-direito Gilberto cobrou direto e fez um golaço, enquanto os goianos só olhavam a bola entrando (veja a sequência desta jogada).

Goiás vira

A torcida do Goiás passou a pegar no pé de Tadeu, logo o seu ídolo e que foi o goleiro do Brasileirão dos meses de agosto e setembro. E a vaia seguiu mesmo quando ele fez um defesaço em chute de Thaciano. O Goiás diminiu aos 26 com Guilherme e quase empatou com Hugo (0 goleiro Marcos Felipe salvou). Mas quando era pior em campo, o Bahia fez o terceiro com Everaldo. E quase o quarto: Cauly por cobertura, um golaço anulado por impedimento de milímetros. Com 3 a 1 contra e levando chocolate, o treinador do Goiás, Evangelista, colocou o atacante Babi na vaga do volante William Oliveira. Deu certo! O time teve um pênalti aos 43 que Guilherme Marques cobrou e marcou. Nos acréscimos, Babi, de cabeça, ampliou. Que loucura!

Bahia revira!

Mas quem esperava que o segundo tempo fosse menos emocionante, se enganou. Aos 4, João Magno colocou o Goiás na frente: 4 a 3. Uma loucura! Torcida em êxtase e… dois minutos depois o Bahia empatava. Cauli foi dribando todo mundo pela esquerda e cruzou para Everaldo empatar e celebrar seu terceiro gol no jogo. Quer mais? Aos dez, Rafael Ratão revirou. Baianos 5 a 4. Mas ainda teve um gol no fim, de Biel, no contra-ataque: Bahia fora da zona de rebaixamento com este 6 a 4. E colocou o rival no Z4.

GOIÁS 4X6 BAHIA

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 07/10/2023

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos (Sidimar, 21’/2ºT), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo (Sander, 21’/2ºT); Willian Oliveira (Matheus Babi, 43’/1ºT), Guzzo (Luiz Oyama, Intervalo) e Guilherme; Palacios, João Magno e Anderson Oliveira (Alesson, Intervalo). Técnico: Armando Evangelista

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cándido (Matheus Bahia, 39’/2ºT); Yago Felipe (Acevedo, 27’/2ºT), Rezende e Thaciano; Cauly (Raul Gustavo, 23’/2ºT) , Ademir (Rafael Ratão, Intervalo) e Everaldo (Biel, 23’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Everaldo, 14’/1ºT (0-1); Gilberto, 18’/1ºT (0-2); Gui Marques, 27’/1ºT (1-2); Everaldo, 36’/1ºT (2-3); Guilherme Marques, pênalti, 45’/1ºT); Matheus Babi, 48’/1ºT (3-3); João Magno, 4’/2ºT (4-3); Everaldo, 6’/2ºT (4-4); Rafael Ratão, 9’/2ºT (4-5); Biel, 48’/2ºT (4-6).

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ribeiro (Fifa-SP) e Gustavo de Oliveira (SP)

VAR: Daiane Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Lucas Halter (GOI); Rezende. Biel (BAH)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.