Palmeiras x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Santos medem forças, neste domingo (8), às 16h, na Arena Barueri, pela 26ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Mandante do encontro, o Verdão não poderá mandar o clássico no Allianz Parque. Afinal, sua praça esportiva ficou à disposição para um concerto nos dias 10 e 11. No primeiro turno, o Palestra empatou com o Peixe por 0 a 0.

COMO CHEGA O PALMEIRAS?

Certamente, com muitas dúvidas. No entanto, as interrogações não dizem tanto respeito à equipe que enfrenta o Santos, em Barueri. O Palmeiras precisa dar uma resposta à torcida depois de uma sequência de insucessos que tiraram o time da Libertadores e da vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O próprio técnico Abel Ferreira sustenta que será muito difícil o Verdão, quarto colocado, alcançar o líder Botafogo.

Abel Ferreira, inclusive, pode dar uma chance a mais à garotada, sobretudo, a Endrick, joia da base que mandou muito bem na derrota para o Red Bull Bragantino, na última rodada do Brasileirão, e na queda para o Boca Juniors, nas semifinais da Libertadores. Assim, o técnico português também se defenderia de críticas pela eliminação na competição internacional.

Por fim, o Palmeiras, com retrospecto recente favorável (leia mais abaixo), tem uma marca importante no clássico deste fim de semana. O Verdão pode, enfim, chegar à vitória de número 700 na história do Campeonato Brasileiro. É claro que trata-se de um número relevante. Entretanto, mais importante ainda é dar esperança a um torcedor tão desconfiado.

COMO CHEGA O SANTOS?

Na luta contra o rebaixamento, o Santos, curtindo a boa fase sob as ordens do técnico Marcelo Fernandes, chega ao clássico tentando engatar a terceira vitória consecutiva. Venceu Bahia (fora) e Vasco (casa). Agora, tem o Verdão pela frente, adversário que não o supera há quatro anos. Neste período, são nove derrotas e três empates. O último triunfo, portanto, foi em 2019, com o técnico Jorge Sampaoli. Na época, o Alvinegro fez 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão daquele ano.

Para o duelo contra o Palmeiras, o Santos está cheio de problemas. O lateral-esquerdo Dodô e o atacante Soteldo receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. A dupla se soma ao meia Lucas Lima e ao volante Rodrigo Fernández, expulsos contra o Vasco. Além disso, Fernandes ainda não sabe se poderá contar com o atacante Mendoza. O colombiano se recupera de um estiramento na panturrilha direita e segue como dúvida.

Para a vaga de Dodô, que estava improvisado como zagueiro, o escolhido deve ser Messias. Ele entrou no duelo contra o Vasco, justamente no lugar do lateral-esquerdo e deve começar o clássico. Já no lugar de Lucas Lima, Nonato e Dodi brigam por vaga. Assim, Jean Lucas deve atuar mais avançado. No ataque, Furch, centralizado, pode obrigar Marcos Leonardo a ser um segundo atacante. Morelos e Silvera, no entanto, também estão de prontidão.

PALMEIRAS x SANTOS

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 8/10/2023; 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Rocha (Mayke), Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Menino e Veiga; Mayke (Endrick), Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS: João Paulo, Joaquim, Basso e Messias; Braga, Rincón, Nonato (Dodi), Jean Lucas e Kevyson; Morelos (Furch) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

