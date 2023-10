Imagem forte! Jogador sofre fratura exposta no Campeonato Inglês

Uma cena forte assustou os fãs de futebol na Inglaterra. O zagueiro Chris Basham, do Sheffield United, sofreu uma fratura exposta no tornozelo direito na partida contra o Fulham, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. O lance causou desespero nos jogadores dos dois times.

Veja a classificação do Campeonato Inglês

Chris Basham, de 35 anos, caiu de mal jeito após tentar cruzar a bola na área e sofreu a fratura no tornozelo direito. O jogo ficou paralisado por mais de 10 minutos. O zagueiro inglês deixou o campo de ambulância e sentindo muitas dores, e foi levado ao hospital. Ele recebeu aplausos da torcida na saída.

O Fulham venceu o Sheffield United por 3 a 1, com direito a gol do brasileiro William. Com a vitória, a equipe chegou aos 11 pontos e subiu para o 12º lugar. Já o time do zagueiro Chris Basham é o lanterna do Campeonato Inglês com apenas um ponto.

