Série C: Amazonas e Paysandu garantem acesso para segundona do Brasileirão

Paysandu e Amazonas fizeram história e conquistaram o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O time amazonense assegurou a vaga após vencer o Botafogo-PB por 2 a 0, neste sábado (7), enquanto os paraenses garantiram o lugar com muito drama na derrota diante do Volta Redonda por 1 a 0, no Raulino de Oliveira.

Veja a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro

O Volta Redonda venceu o Paysandu por 1 a 0, com gol de Bruno Barra, aos 18 minutos da etapa final. O Voltaço precisava de um gol para roubar a vaga do Papão da Curuzu, mas parou na trave em finalização de Samuel Granada aos 39. O duelo ainda chegou a ficar paralisado por nove minutos por conta de uma confusão entre torcedores paraenses.

Já o Amazonas venceu o Botafogo-PB por 2 a 0, na Arena da Amazônia, em Manaus. O time amazonense construiu a vitória no primeiro tempo. Diego Torres, de pênalti, abriu o placar aos 13 minutos. Já Rafael Tavares fechou a conta aos 23. Com a vantagem, restou administrar o resultado e celebrar o acesso.

O Amazonas garantiu o acesso com a liderança do Grupo C com 12 pontos. Já o Paysandu sobe com o segundo lugar, com 10 pontos. O Volta Redonda terminou a campanha na terceira divisão com o terceiro lugar no quadrangular final, com 10 pontos, mas perdeu a vaga por causa de um gol de saldo. O Botafogo-PB ficou na lanterna, com três.

