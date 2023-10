Jardim pega pênalti, Vasco empata com São Paulo e deixa Z4

Em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão, Vasco e São Paulo ficaram no 0 a 0, neste sábado (07), em São Januário. O primeiro tempo não teve muitas emoções, mas o goleiro Léo Jardim pegou um pênalti de Welllington Rato. Na etapa final, as duas equipes tiveram boas chances, mas não tiraram o zero do placar.

Com o resultado, o Cruz-Maltino sai momentaneamente da zona de rebaixamento, com 27 pontos, mas ainda pode voltar, afinal, o Santos (com 26) ainda joga na rodada. O Peixe, aliás, visita o Palmeiras neste domingo (08). Já o São Paulo está em décimo, com 35. Vale lembrar que o Tricolor, por ter conquistado a Copa do Brasil, já está garantido na Libertadores de 2024.

Como foi a partida?

A partida começou com pouquíssimas emoções, afinal, depois do chute de Vegetti por cima do travessão, aos dois, foram cerca de 30 minutos sem finalizações. Do lado do Vasco, Lucas Piton e Gabriel Pec tentaram. No entanto, o São Paulo cresceu demais na reta final. Aos 37, o atacante Wellington Rato cobrou falta com perigo.

Aos 42, Léo colocou a mão na bola dentro da área. Portanto, pênalti para o São Paulo. Wellington Rato bateu, e Léo Jardim defendeu. No rebote, James Rodríguez chutou para fora. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, Lucas Moura finalizou bem da entra da área, mas o goleiro vascaíno fez outra ótima intervenção.

O Vasco voltou avassalador para o segundo, afinal, aos 6, Gabriel Pec fez grande jogada individual e chutou no trave. No rebote, Praxedes mandou para fora, praticamente da marca do pênalti. Aos 22, o jovem atacante do Vasco apareceu novamente, agora girando na entrada da área e exigindo grande defesa de Rafael.

Dois minutos depois, o goleiro são-paulino apareceu novamente, agora em cabeçada de Payet. O Tricolor respondeu em cobrança de falta de Lucas Moura. A0s 32, o francês do Vasco apareceu novamente, agora arrancando e ficando sozinho com Rafael. Ele, porém, passou invés de chutar. Nos acréscimos, Michel Araújo fez boa jogada, mas mandou para fora.

Próximos compromissos

Como o Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa por conta da Data-Fifa, o Vasco vai ficar um tempo sem jogar. Assim, o Cruz-Maltino só joga agora no dia 18, quando recebe o Fortaleza, às 19h. Já o São Paulo visita o Goiás no mesmo dia, mas às 20h.

VASCO X SÃO PAULO

26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data e horário: 7/10/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, em Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Matheus Carvalho, aos 30’/2ºT) , Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Marlon Gomes (Payet, aos 18’/2ºT) , Paulinho (Puma, aos 30’/2ºT) e Praxedes; Gabriel Pec (Figueiredo, aos 38’/2ºT) e Vegetti Técnico: Ramon Díaz

SÃO PAULO: Rafael; Nathan Mendes, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista (Wellington, aos 40’/2ºT); Pablo Maia, Alisson (Michel Araújo, aos 29’/2ºT), Wellington Rato (Juan, aos 18’/2ºT), Rodrigo Nestor (David, aos 29’/2ºT) e James Rodríguez (Luciano, aos 18’/2ºT); Lucas Moura Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-Fifa)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Henri Neu Ribeiro (SC)

VAR: Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Léo, Paulinho e Maicon (VAS); Nathan Mendes (SAO)

