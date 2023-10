Léo lamenta tropeço em São Januário e vê torcida no direito de vaiar

O Vasco vai dormir fora da zona de rebaixamento. Com o empate sem gols diante do São Paulo, neste sábado (7), em São Januário, o Gigante da Colina somou um ponto e ultrapassou o Santos. Entretanto, a atuação e o resultado não encheu os olhos da torcida que lotou o estádio. Após o apito final, foi possível ouvir vaias e protestos. O zagueiro Léo lamentou o tropeço, mas deu razão para o torcedor.

“Jogar no Vasco tem muita cobrança. Eles (torcedores) lotam e apoiam em todos os jogos, estão no direito de cobrar. A cobrança num clube do tamanho do Vasco é natural. Foi um jogo difícil. Temos que corrigir o que não foi bom para dar sequência na competição”, disse o zagueiro em entrevista ao canal Premiere na saída de campo.

Além da dificuldade de enfrentar o atual campeão da Copa do Brasil, o Vasco teve que resistir a uma forte chuva. O São Paulo ainda teve a chance de vencer, mas o goleiro Léo Jardim defendeu a cobrança de pênalti do atacante Wellington Rato. Com o resultado, o Gigante da Colina somou um ponto, chegou aos 27 pontos e subiu para o 16º lugar. Já o Tricolor soma 35 pontos na décima colocação.

O Vasco volta a campo no próximo dia 18, às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão. Já o São Paulo visita o Goiás, no mesmo dia, às 20h, na Serrinha. O resultado da partida do Tricolor também interessa ao Vasco.

