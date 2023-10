Lucas reconhece dificuldade e enaltece ponto conquistado contra o Vasco

Campeão da Copa do Brasil e com a vaga garantida na Libertadores de 2024, o São Paulo apenas cumpre tabela no Brasileirão. O Tricolor visitou o Vasco, neste sábado (7), em São Januário, pela 26ª rodada, e teve chance de vencer, mas assegurou pelo menos um ponto com o empate sem gols. O atacante Lucas lamentou a chance perdida, mas reiterou a importância do ponto conquistado.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

“Agora nossas atenções tem que ser no Campeonato Brasileiro. Não estamos numa situação muito confortável. Sabíamos da dificuldade de jogar aqui (em São Januário) e que o Vasco precisava do resultado. Quando a gente não consegue ganhar, o importante é não perder”, disse o atacante em entrevista ao canal Premiere na saída de campo.

O São Paulo teve chance de vencer a partida em cobrança de pênalti de Wellington Rato, mas o goleiro Léo Jardim defendeu. Com o empate, o Tricolor chegou aos 35 pontos e ocupa a décima colocação. Já o Vasco soma 27 e subiu para o 16º lugar.

O próximo compromisso das equipes será em 11 dias. O São Paulo visita o Goiás, no dia 18, às 20h (de Brasília), na Serrinha, pela 27ª rodada do Brasileirão. Já o Vasco recebe o Fortaleza, no mesmo dia, às 19h, em São Januário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.