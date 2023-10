Botafogo avalia contratação de Marcos Rocha, do Palmeiras

Líder do Brasileirão, o Botafogo já parece olhar para a próxima temporada. Com a vaga praticamente garantida na próxima edição da Libertadores, o Alvinegro busca nomes experientes e em fim de contrato para reforçar o elenco. Segundo informações da “Itatiaia”, o lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, é um dos alvos.

Marcos Rocha, de 34 anos, tem contrato com o Palmeiras até o fim da temporada e não deve renovar para 2024. O jogador está no Alviverde desde 2018, onde conquistou dois títulos do Brasileirão e da Libertadores, três do Paulistão, além de uma Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Segundo informações da “Itatiaia”, o Atlético-MG também tem interesse em repatriar o jogador, mas ainda não sinalizou com uma oferta. O acordo de Marcos Rocha com o Botafogo seria de duas temporadas. Titular no Palmeiras, ele disputaria posição com Di Placido, Rafael e Mateo Ponte no Alvinegro.

Na atual temporada, Marcos Rocha soma 34 jogos, um gol e uma assistência. Ao todo, são 263 partidas com a camisa do Verdão, oito gols marcados e 23 assistências. Além do Palmeiras, o lateral-direito já teve passagens pelo Atlético-MG e América-MG.

