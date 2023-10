Athletico-PR x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR x Red Bull Bragantino medem forças neste domingo (08), na Ligga Arena/Arena da Baixada, às 18h30 (de Brasília). O Bragantimno entrou na rodada na vice-liderança, com 45 pontos e pode se aproximar um pouco mais do líder Botafogo (52 pontos e enfrenta o Fluminense neste domingo). Já o Athletico tem 43 pontos e mira o G6.

Onde assistir

O duelo, que reúne duas equipes da parte de cima da tabela, terá transmissão da Rede Furacão (Youtube), Cazé TV (Twitch) e TNT (menos para o Paraná) a partir das 18h30.

Como chega o Athletico-PR

O Furacão poderá não contar com o volante Erick, com um desconforto muscular na posterior da coxa. Caso seja baixa, Hugo Moura sairá jogando. Quem certamente não entra é o zagueiro Thiago Heleno, suspenso. O treinador interino Wesley Carvalho pode, aliás, usar uma formação com três zagueiros: Cacá, Kaíque Rocha e Esquivel. Por outro lado, o Rubro-Negro conta com os retornos dos atacantes Pablo e Vítor Bueno, que cumprira suspensão no Atletiba. O Athletico começou a roda em oitavo lugar, com 40 pontos, quatro atrás do Palmeiras, último do G4.

Como chega o Bragantino

O treinador Pedro Caixinha deve entrar com força máxima para o duelo deste domingo. A dúvida é se Ramírez começa como titular ou não. Ele deve manter o esquema com três homens de frente, com Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha flutuando bastante pelos setores, como é praxe nos últimos jogos.

ATHLETICO-PR X RED BULL BRAGANTINO

26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data e horário: 8/10/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Kaíque Rocha e Esquivel; Cuello, Erick (Hugo Moura), Fernandinho, Vitor Bueno e Canobbio; Rômulo e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)



