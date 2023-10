Ramon Díaz ressalta importância de somar pontos e pede apoio da torcida: ‘Temos que jogar juntos’

O Vasco vai dormir fora da zona de rebaixamento. Após o empate sem gols com o São Paulo, neste sábado (7), em São Januário, o Gigante da Colina ganhou uma posição e respira mais aliviado no Brasileirão. Entretanto, o resultado não encheu os olhos de parte da torcida, que vaiou e protestou após o apito final. O técnico Ramon Díaz, no entanto, ressaltou a importância de pontuar e cobrou mais apoio.

“Jogamos contra a melhor equipe. A que ganhou a Copa do Brasil. É mais difícil ganhar a Copa do Brasil do que a Libertadores. Tem um grande técnico, grandes jogadores. Um recado para os torcedores: há 11 rodadas, o Vasco estava rebaixado. Hoje, compete contra os melhores times do Brasil”, disse.

O São Paulo teve chance de vencer em cobrança de pênalti de Wellington Rato, mas o goleiro Léo Jardim defendeu e evitou um resultado pior. O Vasco chegou a crescer na etapa final, mas pecou nas finalizações. O técnico Ramon Díaz destacou a atuação da equipe diante do campeão da Copa do Brasil para enaltecer o ponto conquistado dentro de casa.

“Temos que jogar juntos. O importante é somar pontos. Eles tiveram uma situação, que foi o pênalti, e nós tivemos duas ou três chances de fazer o gol. O Vasco está competindo. Não terminou, temos muitas rodadas pela frente, mas precisamos entender que o Vasco compete. Eu estou muito feliz pelos jogadores, porque eles dão o máximo de cada um”, afirmou.

“Temos que apoiar e temos que crescer. Temos que estar felizes. Estou muito feliz pelo resultado. Queria ganhar, como todos os torcedores, mas isso não terminou. Faltam muitas rodadas. Temos duas semanas para preparar tudo que vem. Estamos felizes, a torcida tem que acompanhar, tem que seguir acompanhando e ficar tranquila. O Vasco está competindo”, finalizou.

Com o empate, o Vasco chegou aos 27 pontos e subiu para o 16º lugar. O Gigante da Colina volta a campo no próximo dia 18, às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão. Já o São Paulo visita o Goiás, no mesmo dia, às 20h, na Serrinha.

