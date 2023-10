Arsenal x Manchester City: escalações, onde assistir

Neste domingo (8/10), Arsenal e Manchester City fazem o jogão que encerra a oitava rodada do Campeonato Inglês. O clássico será na casa dos londrinos, o Emirates Stadium, e começa às 12h3o (de Brasília). Caso vença o jogo, o atual tricampeão City retoma a liderança. Mas o Arsenal, vice-campeão na temporada passada, se vencer por dois ou mais gols é que assumirá a ponta da tabela. O primeiro colocado neste momento é o Tottenham (20 pontos; venceu o Luton Town neste sábado).

Onde assistir

Os canais ESPN (fechado) e Star+ (streaming) transmitem a partir das 12h30 (de Brasília).

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Como está o Arsenal

O treinador Arteta não deve contar com Saka, que saiu machucado na rodada passada ainda no primeiro tempo que não se recuperou totalmente da lesão muscular. Com isso é provável que Fabio Vieira entre como titular.

Provável time: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Odegaard, Rice e Partey; Vieira, Nketiah e Ganriel Jesus

Como está o Manchester City

Guardiola não terá Rodri. Afinal, pegou suspensão de três jogos ao ser expulso após agressão a Gibbs-White no duelo contra o Nottingham Forest. Porém, como tem um banco de astros, Guardiola conta com várias opções. Dessa forma, tudo indica que ele irá com o argentino Álvarez desde o início. Mas com o titular do ataque da seleção dos Hermanos jogando mais recuado, num esquema 4-2-3-1 e apenas com Haaland na frente.

Provável time: Ederson; Walker, Rubem Dias, Gvardiol e Akanji; Lewis e Kovacic; Foden, Alvarez e Doku; Haaland

Jogos da 8ª rodada inglesa

Sábado (7/10)

Luton Town 0x1 Tottenham

Fulham 3×1 Sheffield United

Manchester United 2×1 Brentford

Burnley 1×4 Chelsea

Everton 3×0 Bournemouth

Crystal Palace 0x0 Nottingham Forest

Domingo (8/10)

Brighton x Liverpool – 10h

West Ham x Newcastle – 10h

Wolverhampton x Aston Villa – 10h

Arsenal x Manchester City – 12h30

