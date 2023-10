Dorival destaca intensidade, mas lamenta erros e pênalti desperdiçado

O São Paulo tentou, mas abusou nos erros e não evitou o empate sem gols com o Vasco, neste sábado (7), em São Januário, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor teve a melhor chance da partida em cobrança de pênalti, mas Wellington Rato bateu mal e parou na defesa do goleiro Léo Jardim. O técnico Dorival Junior destacou a postura da equipe, mas lamentou as falhas.

“Acho que de um modo geral, o São Paulo tentou se manter organizado dentro da partida. Não sofreu, à exceção da bola no início do segundo tempo, que bateu na nossa trave. No mais, tentamos, tivemos algumas oportunidades. A defesa do Vasco estava muito bem postada. As duas equipes buscaram. Poderíamos ter tido gols, mesmo que o empate fosse o resultado final. Foi ao menos uma partida agradável de ver”, disse.

Com o empate, o São Paulo chegou aos 35 pontos e ocupa a décima colocação. Já o Vasco soma 27 e subiu para o 16º lugar. O próximo compromisso das equipes será em 11 dias. O Tricolor visita o Goiás, no dia 18, às 20h (de Brasília), na Serrinha, pela 27ª rodada do Brasileirão. Já o Gigante da Colina recebe o Fortaleza, no mesmo dia, às 19h, em São Januário.

