Fábio Santos comemora gol pelo Corinthians e rebate críticas: ‘Tenho coragem’

Após os protestos na véspera da partida, o Corinthians lutou e arrancou um empate com o Flamengo por 1 a 1, neste sábado (7), na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Timão saiu atrás no placar, mas reagiu na etapa final e igualou o placar em cobrança de pênalti de Fábio Santos. O lateral, que foi alvo de críticas após a eliminação na Sul-Americana, comemorou o gol marcado.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

“Nunca fui omisso e não vai ser agora com 38 anos. Hoje não era um jogo para jogar, não jogava há duas partidas. Mas para jogar no Corinthians tem que ter coragem e eu sempre tive coragem na minha carreira. Não era um jogo fácil para mim, mas fui premiado com esse gol e com mais uma oportunidade de jogar um jogo importante”, disse.

Fábio Santos, de 38 anos, colocou a carreira em risco após a eliminação na semifinal da Sul-Americana diante do Fortaleza, na última terça-feira (3). Em meio a indefinição sobre o futuro, o jogador voltou a campo após duas partidas e assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti que garantiu o empate com o Flamengo na Neo Química Arena.

Com o empate, o Corinthians chegou aos 31 pontos e ocupa o 12º lugar, mas segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Timão será no dia 18, às 21h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.