Fabrício Bruno elogia Tite no Flamengo, mas lamenta empate

Titular na defesa do Flamengo, o zagueiro Fabrício Bruno mostrou estar “fechado” com Tite. Vale lembrar que o ex-treinador da Seleção Brasileira está muito perto de acertar com o Fla ainda neste final de semana. O defensor enalteceu o currículo do provável futuro comandante.

“Se for o Tite, será super bem-vindo. É um treinador que dispensa comentários. O currículo e a carreira falam por si só. Mas quem definir isso é a diretoria, por enquanto nosso treinador é o Mário Jorge e temos que respeitar o trabalho dele”, comentou Fabrício Bruno, em entrevista ao Premiere.

O zagueiro do Flamengo ainda aproveitou para lamentar o empate com o Corinthians, na noite deste sábado (07). O jogo valeu pela 26ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O Rubro-Negro abriu o placar em golaço de Gerson, mas sofreu a igualdade com penalidade de Fábio Santos.

Com o resultado, aliás, o Flamengo está em quinto no Brasileirão, com 44 pontos, oito atrás do líder Botafogo. O Fla está atrás ainda de Bragantino, Palmeiras e Grêmio, com 45, 44 e 44, respectivamente. Os três ainda jogam neste final de semana.