Messi não consegue evitar derrota do Inter Miami, penúltimo no Leste

O Inter Miami não tem magia e tampouco desempenho sem um Messi 100%, na Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos. Afinal, com o craque jogando somente um tempo, além da óbvia queda na arrecadação, a franquia, agora, terá de amargar o penúltimo lugar da Conferência Leste, após a derrota para o FC Cincinnati por 1 a 0, neste sábado (7), em casa, na ensolarada Flórida.

O astro argentino, convocado mais uma vez para a seleção, entrou em campo apenas aos nove minutos do segundo tempo, no lugar do volante Avilés. Ele recebeu, enfim, a braçadeira de capitão de Busquets. Porém, não conseguiu mudar o panorama desfavorável da partida. Messi, aliás, não jogava desde o dia 20 de setembro em razão de um desconforto muscular.

Barreal, aos 33 minutos do segundo tempo, com Messi em campo, inclusive, decretou o triunfo dos visitantes lá na terra do Tio Sam.

Em má fase e na penúltima colocação da MLS, o Miami soma apenas 34 pontos, em 32 jornada, e está, portanto, fora dos playoffs da competição. Já o Cincinnati lidera a conferência, com 68 pontos em 33 partidas.

O próximo compromisso do Inter Miami é contra o Charlotte FC, ao passo que o Cincinnati duela com o Atlanta United.

