Atlético x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Com sonhos diferentes, Atlético e Coritiba entram em campo, na noite deste domingo (8/10), às 18h30 (de Brasília) na Arena MRV. O duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, enquanto o Galo já começa a batalhar por um lugar no G4 do Brasileirão, com 40 pontos, a quatro dos quatro primeiros colocados, o Coxa só sonha em seguir na mesma divisão do torneio nacional. Todavia, a luta do Coritiba é cruel: o time está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos – 10 pontos a menos que o Vasco que é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

De acordo com levantamento feito pelo departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 95,1% de chance de disputar a Série B em 2024. Considerando o outro lado da disputa desta noite de domingo, o Atlético tem 1,2% de chance de título e 50% de chance de pegar uma vaga na Copa Libertadores de 2024.

Na próxima rodada, aliás, o Atlético vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, no dia 19 de outubro, quinta-feira, às 19h (de Brasília). Já o Coritiba recebe o Cuiabá, em casa, no dia 18 deste mês, uma quarta-feira, às 20h. As duas partidas serão após a Data-Fifa.

Onde Assistir

O jogo será transmitido pelo Premier e SporTV.

Como chega o Atlético

O Atlético entra em campo para defender 100% na Arena MRV. Desde a partida inaugural, contra o Santos, o Galo não sabe o que é perder dentro de sua casa. Desde então, o time mineiro recebeu Botafogo e Cuiabá em casa, todas vitórias.

Aliás, é preciso ressaltar o momento do Atlético: já são cinco jogos sem perder e apenas dois gols sofridos nas últimas nove partidas. Crescimento que faz a diretoria planejar a temporada 2024 considerando a sequência de Felipão – técnico que estava “virtualmente” demitido para o ano seguinte.

O técnico do Atlético Luiz Felipe Scolari pode comemorar. Isso porque o zagueiro Igor Rabello foi liberado pelo departamento médico e deve voltar ao time quando o treinador optar. Igor estava tratando uma lesão muscular sofrida em agosto, quando o Galo encontrou o Palmeiras, pela Copa Libertadores da América.

Por outro lado, o treinador atleticano já sabe que não poderá contar com os atacantes Eduardo Vargas e Alisson, ambos lesionados.

Como chega o Coritiba

O Coxa chega com sonho de embalar a segunda vitória na sequência. Aliás, antes disso, o time passou por oito derrotas consecutivas.

O técnico Thiago Kosloski não poderá contar com o meia Marcelino Moreno, que foi suspenso. A tendência, no entanto, é que Robson seja escolhido como substituto.

ATLÉTICO X CORITIBA

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 8/10/2023; 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Rodrigo Battaglia e Pedrinho; Cristian Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Henrique, Benjamín Kuscevic e Victor Luis; William Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gomez; Robson, Diogo Oliveira e Islam Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)