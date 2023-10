Salah marca duas vezes no empate do Liverpool com o Brighton

Neste domingo (8/10), pela oitava rodada da Premier League, o Brighton recebeu o Liverpool. Em jogo emocionante, o time da casa saiu na frente, levou a virada, mas arrancou o empate em 2 a 2 na reta final. Resultado justo, num jogo marcado por muitos erros de saída de bola que resultaram em três dos quatro gols do duelo. Adingra colocou o time da casa na frente. Mas Salah marcou duas vezes para os Reds. Na etapa final, Dunk deixou tudo igual.

Para o Liverpool, o empate fez o time se afastar da ponta. Tem 17 pontos, em terceiro lugar. Mas perderá pelo menos uma posição ao fim da rodada. O Brighton, com 16 pontos, está em sexto lugar.

Liverpool e Brigton erram e saem os gols

jogo no primeiro tempo pode ser resumido no show de erros que geraram três gols. O Brighton saiu na frente, aos 20, quando o zagueiro holandês Van Dijk, um dos melhores do mundo, deu uma bola no fogo para um companheiro. Adingra roubou, avançou até a área e bateu para fazer 1 a 0. O Liverpool era superior, mas não encaixava um ataque eficaz.

Contudo, aos 39, o Brighton tocava bola na sua intermediária e o resultado foi um passe errado. O Liverpool a recuperou e, numa rápida troca de passes, a bola ficou até Salah na área. O artilheiro egípcio não desperdiçou, deixando tudo igual. Já aos 45, um tremendo vacilo do goleiro do Brighton, Verbruggen. Dentro da área e com vários jogadores do Liverpool fazendo marcação alta, deu um passe na fogueira para Pascal Gross. Szobozslai recuperou e acabou derrubado pelo mesmo Gross. Pênalti que Salah bateu e virou o jogo.

Time da casa empata na etapa final

No segundo tempo o Reds seguiu trabalhando mais a bola, mas com pouca qualidade na finalização. E começou a deixar o Brighton equilibrar a posse de bola e passar a ter boas oportunidades. Assim, não foi surpresa quando, aos 33 minutos, após escanteio, a zaga não cortou e Dunk deixou tudo igual.

Jogos da 8ª rodada inglesa

Sábado (7/10)

Luton Town 0x1 Tottenham

Fulham 3×1 Sheffield United

Manchester United 2×1 Brentford

Burnley 1×4 Chelsea

Everton 3×0 Bournemouth

Crystal Palace 0x0 Nottingham Forest

Domingo (8/10)

Brighton 2×2 Liverpool

West Ham 2×2 Newcastle

Wolverhampton 1×1 Aston Villa

Arsenal x Manchester City – 12h30

