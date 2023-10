Irmã de Neymar conhece nova sobrinha e compartilha momento nas redes

A irmã do craque do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, Neymar, a influenciadora Rafaella Santos, conheceu Mavie, sua nova sobrinha. Ela registrou os momentos nas redes sociais e postou registros no Instagram.

Na legenda, Santos postou: “Nossa princesinha”. O registro foi feito no São Luiz Star, maternidade de luxo que a pequena Mavie veio ao mundo. O local, aliás, conta com serviço de garçom e tem regalias como camarote para acompanhar o nascimento da criança. Todavia, a diária pode custar até R$ 12 mil.

No entanto, além de postar a foto de Mavie, Rafaella também postou imagem de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, segurando a irmã mais nova. Além disso, ela também postou o jogador com os filhos.

Mavie nasceu na madrugada do dia 6 de outubro, em São Paulo. A bolsa roupeu e Bruna rapidamente deu entrada na maternidade. Ao saber, Neymar deixou a Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal, e chegou ao Brasil na sexta-feira.

Neymar vibra com encontro dos filhos

Neymar celebrou nas redes sociais o primeiro encontro de seus dois filhos. Afinal, Davi Lucca, de 12 anos, visitou a irmãzinha Mavie, recém-nascida, em São Paulo. Davi, filho do jogador com Carol Dantas, nasceu na mesma maternidade, São Luiz Star, em 24 de agosto de 2011. Carinhoso, ele segurou Mavie, com cuidado, enquanto Neymar registrava a cena. O atacante brasileiro escreveu: “Meus maiores amores”. E acrescentou um coração e as iniciais dos nomes dos filhos: DL e M.

Neymar foi liberado para conhecer a filha no Brasil e, por isso, não esteve em campo neste sábado (7), na vitória por 3 a 0 do seu time sobre o Al Akhdoud.

