Isak faz dois, mas Newcastle cede empate ao West Ham no finzinho

Pela oitava rodada da Premier League, neste domingo (8/10), o Newcastle foi até Londres, no Estádio Olímpico, e ficou no 2 a 2 com o West Ham. O resultado acabou sendo uma chuva de águia fria para os visitantes. A verdade é que o time do Norte da Inglaterra foi muito superior: posse de bola massacrante (70%) e mais finalizações (10 a 5) contra um dono da casa fechado, mas que acabou feliz nos arremates. O West Ham saiu na frente com Soucek. No segundo tempo, Isak fez dois gols virando para o Newcastle. Mas, no fim, Kudus deixou tudo igual.

O West Ham tem 14 pontos, na sétima posição. O Newcastle, com 13, vem logo atrás, em oitavo.

O West Ham logo saiu na frente, aos oito minutos. Emerson Palmieri (brasileiro naturalizado italiano) lançou Soucek, que tirou o goleiro e fez um belo gol, abrindo o placar para os donos da casa. Só que os londrinos, mesmo em casa, resolveram se fechar na defesa. Tanto que deu apenas mais um chute a gol na etapa, enquanto o Newcastle finalizou cinco vezes e teve mais de 70% de posse. Contudo, errava demais na finalização. Além disso, o atacante Isak não estava entrando no jogo.

Virada do Newcastle vem na etapa final

No segundo tempo, brilhou a estrela de Isak. Oas 12 minutos, o sueco aproveitou jogada de chuveirinho para concluir a gol e empatar o jogo. Quatro minutos depois, Trippier recebeu lançamento na direita e cruzou para a conclusão certeira do goleador. E por pouco ele não fez mais um aos 27, quando recebeu lançamento, invadiu a área, desmarcado, e driblou o goleiro. Mas chutou na trave. Não ter feito este gol fez falta. Afinal, aos 44, quando tudo indicava a viópria dos Magpies, o West Ham chegou ao empate com Kudus, explodindo o Estádio Olímpico. Os Hammers conseguiram um empate que se desenhava improvável.

