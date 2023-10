Palmeiras x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

A Arena Barueri verá um dos grandes clássicos do futebol brasileiro: Palmeiras x Santos. O jogo pelo Brasileirão será às 16h (de Brasília) e o Verdão manda fora do Allianz pois seu estádio está sendo preparado para show. O time Alviverde tem 44 pontos e luta para voltar à vice-liderança. Já o Peixe, com 27 pontos, tem de pontuar ou termina a rodada na zona de rebaixamento. Para não perder detalhe algum deste duelo, a Voz do Esporte preparou uma grande cobertura, que tem início às 14h30 com um pré-jogo de primeira, sob o comando de Christian Rafael.

Além da narração de Christian Rafael, a cobertura da Voz do Esporte conta com os comentários de Maíra Nunes e reportagem de Igor Pagliuso. E não deixe de acompanahr o pós-jogo, com toda repercussão do clássico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.