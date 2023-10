Internacional x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Beira-Rio mais uma vez será palco do clássico de maior rivalidade estadual do país: Internacional x Grêmio, às 16h (de Brasília). Para o Colorado, que acaba de ser eliminado na semifinal da Libertadores para o Fluminense, uma vitória é essencial. Afinal, com 29 pontos, está apenas dois pontos acima das agremiações que estão no Z4. Já o Grêmio vem bem melhor: 44 pontos. Porém, precisa vencer para assumir a vice-liderança e manter o sonho de alcançar o líder Botafogo (53 pontos e que também joga neste domingo).

Este jogão terá uma cobertura muito especial da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30, sob o o comando de Victor Rodríguez, que também narra a partida.