Ex-atacante do Cruzeiro pede paciência com Gilberto até 2024

Gilberto chegou para ser a solução do ataque do Cruzeiro. Todavia, o camisa 99 não vem tendo sucesso e não marca um gol há quase cinco meses. O último gol foi contra o América, no dia 14 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Diante desse rendimento abaixo do esperado, Roberto Gaúcho, ex-atacante da Raposa entre 1992 e 1995, pede paciência à torcida e ao clube com o atleta.

Roberto Gaúcho avaliou a situação e considerou que Gilberto não tem um bom elenco para interagir em campo. Algo que nunca aconteceu, segundo ele, em seus tempos de jogador.

“Difícil. Não é fácil estar na pele do Gilberto. Nunca passei por isso. Nunca fiquei dois meses sem fazer gols. Isso não existe. Mas eu sempre joguei no Cruzeiro com um elenco forte. Havia jogadores bons ao meu lado. Precisamos ter calma”, disse.

E os cruzeirenses andam mesmo agitados. No dia 4/10, irritados com a fase atual do time, torcidas organizadas do Cruzeiro fizeram um protesto no portão de entrada da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. A cobrança tem sido grande sobre os jogadores.

Solução para o Cruzeiro

Gaúcho de Santa Rosa, cidade que fica a 490 km da capital Porto Alegre, Roberto está com 55 anos. Ele encerrou a carreira como atleta em 1999 e já foi treinador.

Diante da experiência que teve nas duas funções, Roberto Gaúcho apontou o que seria necessário para que Gilberto voltasse a render melhor.

“Gilberto precisa de laterais que vão na linha de fundo, meias que encostem nele. Ele vem atravessando um momento difícil, mas não tem como rescindir (o contrato)”, pontuou.

Entretanto, Roberto acha que, para o Cruzeiro, será melhor se, em 2024, Gilberto for negociado para outro clube.

“A torcida tem que apoiar até a última rodada do Brasileiro e torcer para Gilberto ir para outro clube em 2024”, finalizou.

O Cruzeiro está de folga neste fim de semana. A Raposa, todavia, volta a campo no dia 14 de outubro, contra o Cuiabá, fora de casa.