Fluminense x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Fluminense e Botafogo farão no Maracanã, neste domingo (8/10), um dos grandes jogos do Brasileirão. O jogo será às 16h (de Brasília). O Tricolor vem de uma classificação à final da Libertadores e a sua torcida está eufórica. E agora a ordem é começar a recuperação para alcançar os primeiros lugares. Mas o líder é o Botafogo, com 52 pontos. Não dá pra perder este jogo. E que tal acompanhar a cobertura-raiz da Voz do Essporte? A transmissão começa às 14h30, com um pre-jogo sob o comando de Diego Mazur, que também narra a partida.

Além da narração de Diego Mazur, a cobertura da Voz do Esporte terá os comentários de Diogo Martin e reportagens de Junior Azevedo. E não deixe de acompanhar o pós-jogo, com toda repercussão do clássico.

