ESPN faz maior ibope da história com Palmeiras e Boca Juniors

A ESPN fez história com o segundo jogo entre Palmeiras e Boca Juniors, na última quinta-feira (5), duelo que definiu o segundo finalista da Copa Libertadores de 2023. O jogo alcançou 1,9 milhão de domicílios e chegou ao maior ibope da história do canal desde sua criação em 1994.

Segundo o Ibope PNT da TV Paga, o jogo teve média de 16 pontos, com picos de 18 – que aconteceram durante a disputa de pênaltis. Aliás, a partida liderou com folga as TVs por assinatura. O segundo lugar ficou com o Canal Viva.

Se incluir os canais de TVs abertas, afinal, a ESPN perdeu apenas para a Globo que exibia as novelas “Terra e Paixão” e “Todas a Flores”.

Aliás, o pós-jogo com o programa Linha de Passe, comandado por Daniela Boaventura, também teve o maior ibope da história. O programa, que teve participações da André Kfouri, Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi e Vitor Birner, teve 6 pontos de média, maior pontuação desde sua criação em 1999.

Para fechar a programação, o SportsCenter 4 conseguiu 2 pontos de média e voltou a liderar entre os canais de TV fechada.

A final agora está marcada entre Fluminense e Boca Juniors, partida que será no dia 4 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo será transmitido pela TV Globo, na ESPN e no Star+ (Streaming).

