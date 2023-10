Samuel Xavier garante Fluminense concentado para clássico contra o Botafogo

Após a classificação na Copa Libertadores, depois de vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, no duelo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Aliás, o lateral-direito Samuel Xavier reforçou que o elenco está concentrado para o confronto diante do líder do Campeonato Brasileiro, embora chegue para o jogo após uma bela vitória.

“Sabemos que tivemos uma grande vitória, uma grande classificação para a final, que foi um grande passo para nós. E agora é Campeonato Brasileiro. Estamos focados nas duas competições e se trata de um clássico, na nossa casa. Vamos com toda força. Trabalhamos bem e a equipe está concentrada para fazer um grande jogo e sair com a vitória”, disse o camisa 2.

O Fluminense está na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos somados. O Tricolor vê o G4 de perto, a três pontos dos quatro primeiros colocados. O Botafogo, por sua vez, tem 52 pontos, na liderança do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.