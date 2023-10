Gabriel Martinelli acaba com a maldição do City contra o Arsenal

O atacante Gabriel Martinelli foi o grande personagem do clássico deste domingo (8/10) entre Arsenal e Manchester City, pela oitava rodada do Inglês, no Emirates, em Londres. O brasileiro, recuperado da lesão que o tirou dos gramados nas últimas três semanas e o fez ficar de fora da lista da Seleção de Diniz para as Eliminatórias, entrou no segundo tempo. E marcou, aos 41 da etapa final, o gol que decidiu a vitória por 1 a 0. Porém, não foi um triunfo qualquer. Acabou com um jejum de oito sem bater o rival. Enfim, após 12 derrotas seguidas para os Citizens, em Premier League, fez a sua torcida sorrir.

O triunfo levou o Arsenal aos mesmos 20 pontos do Tottenham. Mas o seu grande rival londrino é que está na frente (tem mais gols marcados). O City cai para o terceiro lugar, com 18 pontos.

Este jogo marcou para Ederson, o goleiro do City. Único brasileiro no elenco do atual tricampeão, celebrou seu jogo 300 pelo clube. Do lado do Arsenal, Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus começaram como titulares. Gabriel Martinelli entrou no segundo tempo.

Juiz vai mal; City teve a chance de abrir o placar

Um fato marcante do jogo foi negativo: o árbitro Michael Oliver. Numa disputa de bola, Kovacic deu um carrinho por trás em Odegaard, acertando seu tornozelo, que chegou a dobrar. Mas o árbitro deu apenas amarelo. O VAR o chamou para analisar o lance e trocar o cartão para vermelho. Surpreendentemente ele manteve a marcação de campo. Minutos depois, Kovacic voltou a entrar de carrinho num rival. Expulsão? Oliver nada deu, para revolta de todos no Arsenal.

No primeiro tempo, o City foi superior e teve as duas grandes chances: uma cabeçada de Gvardiol que 44 salvou a linha aos três minutos, e uma com Alvarez. O goleiro Raya se atrapahou ao receber uma bola com os pés e Álvarez conseguiu dar o chute, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

Arsenal vence com gol de Martinelli

Na etapa final, muitos estudos e jogo truncado, com poucas oportunidades de gol. O Arsenal tentou alguns chuveirinhos e contou com a movimentação de Gabriel Jesus e de Gabriel Martinelli (que entou na etapa final) para tentar oferecer perigo para um City bem fechado na defesa e administrando o tempo com bom toque de bola. O jogo caminhava para o empate em branco quando, aos 41, após rápida jogada na regição central, a bola foi rolada para Gabriel Martinelli na entrada da área. O brasileiro chutou, a bola desviou em Aké e entrou. Fim de jejum para o Arsenal. E o City, pela primeira vez em cinco anos perdeu dois jogos seguidos no Inglês.

Jogos da 8ª rodada inglesa

Sábado (7/10)

Luton Town 0x1 Tottenham

Fulham 3×1 Sheffield United

Manchester United 2×1 Brentford

Burnley 1×4 Chelsea

Everton 3×0 Bournemouth

Crystal Palace 0x0 Nottingham Forest

Domingo (8/10)

West Ham 2×2 Newcastle

Brighton 2×2 Liverpool

Wolverhampton 1×1 Aston Villa

Arsenal 1×0 Manchester City

