Eduardo Bandeira de Mello é ovacionado por torcedores do Flamengo e escuta ‘volta’

O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, foi ao evento Center Day, promovido pela Cert Rede, em São Luís, Maranhão, para falar sobre futebol e gestão, nesse sábado (7). O fato curioso, no entanto, ficou com os gritos de “volta” por parte de alguns Rubro-Negros que estavam no local. Uma alusão de que ele deveria se tornar presidente do clkube mais uma vez.

A atual diretoria do Flamengo recebe criticas pelos resultados recentes. O Presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente Marcos Braz recebem vaias constantes dos torcedores, afinal, o Rubro-Negro não ganhou qualquer título em 2023. Bandeira já disse que cogita voltar à presidência do clube.

Aliás, em 2023, o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil, para o Palmeiras, o Mundial para o Al-Hilal, a Recopa Sul-Americana derrotado para o Independiente del Valle. Já no Carioca perdeu para o Fluminense, a Libertadores para o Olímpia nas oitavas de final e a Copa do Brasil para o São Paulo.

No afinal, única competição que restou para o Flamengo, o time está na quinta colocação, com 44 pontos. O Botafogo é o líder da competição com 52 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.