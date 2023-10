Atlético-MG x Coritiba, com a Voz do Esporte, a partir das 17h

O Atlético Mineiro, que entra nesta rodada do Brasileiro em sétimo lugar, com 40 pontos, vem crescendo e pode entrar de vez no G6. Para isso, precisa vencer o lanterna Coxa, às 18h30 (de Brasília), na MRV Arena. Mas o Coritiba, que está dez pontos atrás do primeiro livre da zona de rebaixamento, tem de vencer se quiser sonhar com a salvação. Para não perder nada deste jogo, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de ponta. A transmissão começa bem antes, às 17h, com um pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que também está na narração deste duelo.