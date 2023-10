São Paulo tem a terceira pior campanha como visitante no Brasileiro

O São Paulo ficou no empate sem gols contra o Vasco, neste sábado (07), em São Januário, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time de Dorival Júnior estacionar no meio da tabela, mas também ligar uma preocupação na competição. Afinal, o Tricolor ainda não sabe o que é vencer no torneio de pontos corridos, atuando fora de casa.

Com o resultado no Rio de Janeiro, o São Paulo agora tem a terceira pior campanha como visitante no Brasileirão. Até aqui, são 12 jogos, com seis empates e seis derrotas. Apenas o Coritiba e o América-MG tem um aproveitamento pior que o Tricolor Paulista. Aliás, o time paranaense já venceu longe de seus domínios, mas somou menos pontos que o Soberano, fora de casa.

A pior campanha é do América-MG, com sete derrotas e cinco empates, seguido pelo Coritiba, que tem dez derrotas, dois empates e uma vitória.

Muito da péssima campanha como visitante, se passa pelas prioridades do clube no ano. Afinal, o São Paulo priorizou as competições eliminatórias, conquistando a Copa do Brasil e chegando as quartas de final da Copa Sul-Americana. Assim, o Brasileirão ficou um pouco de lado pela equipe.

São Paulo terá a chance de quebrar jejum no Brasileiro

Contudo, o Tricolor terá a chance de finalmente encerrar esse jejum. Nas próximas três rodadas, o São Paulo encara o Goiás e o Palmeiras, fora de casa, além do Grêmio, no Morumbi. Com o objetivo de se afastar de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento, o time de Dorival Júnior entende que precisa vencer longe de seus domínios para subir na tabela.

O São Paulo volta a campo apenas daqui a 11 dias, no dia 18 de outubro, contra o Goiás, no Hailé Pinheiro, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.

