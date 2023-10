Renato Augusto se lesiona novamente e preocupa Corinthians

O Corinthians empatou com o Flamengo em 1 a 1, neste sábado (07), na Neo Química Arena, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O empate não foi um resultado bom para o Timão, mas a comissão técnica viu um problema muito maior durante a partida. Afinal, o meia Renato Augusto deixou o embate preocupando a torcida.

O meia deu lugar a Giuliano ainda no intervalo. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes afirmou que o camisa 8 sofreu um desconforto na panturrilha.

“Troquei o Renato porque sentiu um desconforto na panturrilha. Bruno Méndez a mesma coisa. Moscardo também teve um inicio de desgaste, um primeiro sintoma de cãibra, correu muito. As outras foram alterações necessárias para mudarmos o jogo. Eu tinha outros planos para o intervalo, mas com a mudança do Renato tive que segurar um pouco, pois tínhamos risco. Tínhamos alguns jogadores com grande possibilidade de não terminar a partida”, disse Mano Menezes.

O camisa 8, principal meia de criação do elenco do Corinthians, tem convivido com problemas físicos ao longo da temporada. O mais grave deles foi uma lesão no menisco do joelho direito, em abril. Por conta de lesões, o Alvinegro vem controlando seus minutos dentro de campo. Contudo, já desfalcou a equipe em outras oportunidades por causa de dores na panturrilha.

Com a Data-Fifa, o Corinthians só volta a campo no próximo dia 18 de outubro, contra o Fluminense, no Maracanã. Assim, o Timão deve usar esse tempo para recuperar seu principal jogador, pelo menos até o final desta temporada.

Futuro de Renato Augusto é incerto no Corinthians

Aliás, a lesão do meia pode dar indícios do fim de sua relação com o Alvinegro. Isso porque Renato Augusto tem contrato com o Timão apenas até o final de 2023. Por conta das eleições presidenciais no Corinthians, que acontece em novembro, o futuro do jogador ainda é uma incógnita.

Uma possível renovação vai depender de quem será o novo presidente do Corinthians. Alguns entendem que Renato Augusto já tem uma idade avançada e não suporta mais jogar em alto nível. Outros enxergam o meia como um ponto de desequilíbrio na equipe. Assim, seu futuro será definido apenas no ano que vem.

