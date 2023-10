Torcida do Palmeiras protesta contra Leila Pereira antes de clássico

A torcida organizada do Palmeiras, Mancha Verde, protestou contra a presidente do clube, Leila Pereira, antes do clássico contra o Santos, neste domingo (08). As equipes se enfrentaram na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. A mandatária, ao lado do diretor de futebol, Anderson Barros, foram os principais alvos.

Contudo, a maioria dos ”cânticos” foram direcionados a Leila Pereira. A torcida criticou as poucas contratações feitas no ano, além de falar que a mandatária ‘pegou o Palmeiras para brincar de presidente’. Por fim, a organizada ainda gritou que o dinheiro da empresária não pode comprar o amor dos adeptos.

Veja os gritos de protestos dos torcedores do Palmeiras:

“Ôooo, o seu dinheiro não compra o meu amor. Mentirosa!”

Ô, Leila, incompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente”

“Barros, c…, fora do Verdão”

“Ô, Leila, quebra meu galho, pega o avião e vai pra casa do c…”

“Vergonha, vergonha. Diretoria sem vergonha”

Aliás, esta não é a primeira vez que a organizada protesta contra a presidente do clube. No início de junho, torcedores protestaram na porta da Crefisa, empresa que pertence a Leila Pereira. Além disso, a mandatária ainda foi alvo de outras manifestações, como antes da partida contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, no dia 22 de julho. Ela também possui medida protetiva contra três membros da Mancha Verde. O trio precisa manter distância mínima de 300 metros do ambiente de trabalho ou da residência da presidente do Verdão.

É importante ressaltar que Leila Pereira e a Mancha Alviverde romperam relações no ano passado. Uma das empresas da presidente patrocinava a torcida organizada no carnaval e também ajudava a custear viagens para jogos. Contudo, esta relação acabou parando após o rompimento entre eles.

