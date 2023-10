Endrick vê Palmeiras abatido no clássico, após queda na Libertadores

O Palmeiras perdeu para o Santos por 2 a 1, neste domingo (8/10), na Arena Barueri, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado vem justamente após a eliminação da equipe na Libertadores, para o Boca Juniors. Após a partida, o atacante Endrick admitiu o abatimento do Verdão com a queda no torneio continental e que não conseguiram reagir no clássico.

“Todos nós estamos tristes, estamos recuperando bem, passaram 24h e a gente já estava treinando focado nesse jogo, mas não é fácil ser desclassificado. Sabemos da qualidade do nosso time, da nossa comissão, não é fácil, mas vamos nos recuperar para voltar melhor para próxima partida e tentar sair com a vitória”, falou Endrick, após a partida.

O jovem atacante também lamentou o fato de não ter a oportunidade de conquistar a Libertadores. Afinal, em 2024, ele se apresentará ao Real Madrid e não deve disputar novamente a competição.

“Vocês sabem que ser desclassificado não é fácil, principalmente para mim. Estou um pouco triste ainda, porque sei que ano que vem não vou estar aqui. Então, foi minha primeira (Libertadores) e, como eu já falei eu quero voltar para cá, queria ter conquistado esse título”, completou o atacante.

Situação do Palmeiras de Endrick no Brasileirão

A derrota no clássico foi a terceira seguida do Palmeiras no Brasileirão. Afinal, a equipe já havia sido derrotada por Grêmio e Bragantino. O time permanece com 44 pontos, distante da briga pelo bicampeonato nacional.

