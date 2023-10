CBF altera data de dois jogos do Fluminense no Brasileirão

A CBF anunciou, neste domingo (8), a alteração nas datas de duas partidas do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, a Conmebol assumirá o Maracanã, palco da decisão da Copa Libertadores, com antecedência. Os jogos do Tricolor contra Corinthians e Goiás tiveram suas datas alteradas, e o último também mudou de local.

O confronto com o Corinthians, válido pela 27ª rodada, foi transferido de 19 de outubro para o dia anterior, 18, em uma quarta-feira. Na sequência do campeonato, o duelo diante do Esmeraldino, que estava marcado para o Maracanã, foi oficialmente remanejado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Sendo assim, o jogo com o Goiás também teve sua data alterada. A princípio, a partida seria disputada dia 26, às 20h (de Brasília), porém agora acontecerá no dia 25, às 19h (de Brasília).

Além disso, a entidade adiou o confronto entre Fluminense e São Paulo, que estava marcado para o final de semana da decisão da Copa Libertadores. No entanto, até o momento, a entidade só detalhou a tabela do Campeonato Brasileiro até a 30ª rodada e ainda não informou a nova data para o duelo de tricolores.

Os comandados de Fernando Diniz garantiram a vaga na final da Libertadores depois da virada épica sobre o Internacional, no Beira-Rio. O jogo decisivo diante do Boca Juniors está marcado para o dia 4 de novembro, em jogo único, no Maracanã.

