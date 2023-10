Tiquinho analisa primeiro jogo pós-Lage: ‘O mais importante é o Botafogo’

Depois de quatro rodadas sem vencer, o Botafogo conquistou um triunfo importante por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Alvinegro aumentou a diferença para Palmeiras e Grêmio na liderança e, agora, aguarda o jogo do Bragantino, na 26ª rodada. Na saída de campo, Tiquinho Soares falou sobre a saída de Bruno Lage e disse que o elenco está unido.

“Vou deixar bem claro que o grupo do Botafogo está fechado e todo mundo está unido. Infelizmente, com o outro treinador não conseguimos impor o que ele queria. Mas como falei aqui, tem grandes jogadores. Lembrando, que pode vir qualquer treinador por cá, porém o mais importante sempre vai ser o Botafogo. Parabenizar a nossa equipe. Fizemos um grande jogo hoje, diante de um grande adversário que está na final da Libertadores. Ressaltar nossa vontade e seguimos juntos”, disse.

Vale lembrar que o atacante iniciou o empate contra o Goiás, no Nilton Santos, no banco de reservas, o que complicou ainda mais a situação do comandante português. O camisa 9 entrou em campo e marcou o gol que salvou o Glorioso do revés. Dias depois, o clube carioca oficializou a saída de Lage.

No Maracanã, o Botafogo resolveu o jogo em dois minutos, com duas rápidas jogadas, que pegaram a defesa tricolor desajustada. Júnior Santos e Tiquinho Soares estufaram a rede e viram a equipe chegar aos 55 pontos. O duelo marcou a reestreia de Lucio Flávio à beira do campo e de Joel Carli como assistente.

Próximo compromisso alvinegro

Na próxima rodada, o Botafogo embarca para Minas Gerais e irá medir forças com o América-MG, dia 18, às 19h, no Independência. Antes disso, Lucio Flávio e Joel Carli terão onze dias para trabalharem com o elenco alvinegro, visto que a competição terá uma pausa para a Data Fifa. Nela, o Brasil encara a Venezuela, dia 12, às 21h30, na Arena Pantanal, e visita o Uruguai, dia 17, às 21, no Centenário.

