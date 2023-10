João Paulo celebra triunfo no clássico: ‘Três vitórias decisivas’

O goleiro João Paulo comemorou, e muito, a vitória do Santos por 2 a 1 em cima do Palmeiras. As equipes se enfrentaram neste domingo (08), na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O arqueiro valorizou a sequência de três vitórias do Peixe na competição e o respiro que a equipe ganha, antes da pausa para a Data-Fifa.

“Muito importante mais uma vitória, são três vitórias seguidas em um momento decisivo do campeonato, no qual a gente vinha muito pressionado por conta de resultados e estar na zona de rebaixamento. Isso mostra o quão importante foi nossa vitória contra o Bahia lá, a gente falou entre nós que para aquela vitória valer a pena, a gente tinha que começar a vencer mais”, disse João Paulo, que prosseguiu.

“Então quero parabenizar todo nosso clube, todo nosso grupo, foi uma vitória sensacional, parabéns a todos! Nossa torcida pelo apoio dado na saída do CT, só agradecer a Deus”, completou o goleiro.

Por fim, o arqueiro também fez questão de elogiar a força do grupo do técnico Marcelo Fernandes. Inicialmente interino e depois efetivado pela diretoria por causa da saída de Diego Aguirre, o treinador ainda não perdeu no comando do Peixe.

“Muito importante, depois de um clássico no qual a gente saiu de casa falando que a gente vinha para vencer o jogo e lutamos muito. Aliás, nos dedicamos muito para essa vitória vir, então é parabenizar nosso grupo, estamos formando uma equipe sensacional com a chegada dos novos jogadores. Mas vai ser assim, um passo de cada vez, cada jogo é uma luta, uma história, uma batalha”, concluiu João Paulo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.