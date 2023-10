Cano reconhece que Fluminense marcou mal no clássico: ‘Deixamos espaço’

Finalista da Copa Libertadores, o Fluminense voltou suas atenções para o Campeonato Brasileiro, porém não teve uma boa atuação diante do Botafogo. Em dois minutos, o líder da competição, com 55 pontos, resolveu o jogo com dois gols, e o Tricolor não conseguiu reagir ao longo da partida. Na saída de campo, Germán Cano admitiu que a equipe apresentou falhas diante do rival.

“Acho que no primeiro tempo nós deixamos um pouco de espaço. Marcamos mal. Não tem problema. Temos que continuar trabalhando”, afirmou Cano.

Em campo, Fernando Diniz optou pelo esquema 4-2-4, contudo viu a equipe conceder muitos espaços ao arquirrival. Diante disso, Júnior Santos e Tiquinho Soares estufaram a rede ainda no primeiro tempo, aos 19 e 22 minutos.

O comandante tricolor percebeu o desequilíbrio e tentou corrigir ao colocar Alexsander em campo. Contudo, o Fluminense não conseguiu reagir e reverter o placar adverso. Com o revés, o clube das Laranjeiras estacionou nos 44 pontos e pode deixar o G6, caso Atlético-MG, Athletico-PR ou Fortaleza vençam seus jogos na rodada.

Música marcante na campanha

O confronto também ficou marcado pela bonita festa que a torcida do Fluminense fez nas arquibancadas. Na virada épica sobre o Internacional, no Beira-Rio, a direção dos donos da casa colocaram músicas para abafar o som dos tricolores. uma delas foi a canção “Tá escrito”, do grupo Revelação, entretanto, os torcedores visitantes reverteram a adversidade e passaram a cantá-la.

Dessa forma, muitos torcedores publicaram nas redes sociais que caso o Tricolor conquiste a Copa Libertadores, essa música ficará marcada na campanha. No Maracanã, neste domingo (8), o sistema de áudio tocou a canção, que levou a torcida ao delírio.

Artilheiro projeta decisão

Por fim, Cano disse que a torcida apoiou a equipe e que é algo extremamente importante para a sequência do trabalho visando a final da Libertadores, dia 4 de novembro, no Maracanã.

“A torcida veio apoiar. Isso foi importante para nós porque chegamos na final da Libertadores e buscamos nos tornar os melhores da América”, concluiu

