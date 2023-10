Diniz admite desgaste do Fluminense após jogo com o Inter: ‘Esvaziou o tanque’

No primeiro tempo do clássico entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã, Fernando Diniz optou por uma escalação mais ofensiva, porém viu o rival abrir 2 a 0, ainda no primeiro tempo. Nesse sentido, o treinador demonstrou irritação com a atuação da equipe e chegou a fazer uma substituição ainda no primeiro tempo ao colocar Alexander no lugar de Marlon. O comandante reconheceu que o time estava desgastado, após a virada épica sobre o Internacional, no Beira-Rio, e que o Alvinegro teve mais intensidade.

“A gente tem de sofrer a dor da derrota e corrigir. Teve uma diferença de intensidade no começo do jogo, o que foi determinante para o Botafogo vencer a partida. A gente teve um jogo desgastante na quarta, um jogo heróico, no qual o time lutou muito, e esvaziou totalmente o tanque tanto de energia física quanto emocional. Embora a gente tenha tentado, não conseguimos recuperar a equipe”, disse.

Superioridade alvinegra

Apesar do desgaste, o técnico reiterou que o Alvinegro foi superior, com transições rápidas, e conseguiu se impor para ficar com os três pontos.