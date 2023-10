Série C: Operário fica com a última vaga para a Série B

A última vaga para a Série B-2024 é do Operário de Ponta Grossa. Na tarde deste domingo (8/10), rolou a última rodada do Grupo A da fase final. No Germano Kruger, o time paranaense venceu o São Bernardo por 1 a 0. Como Brusque e (que já o acesso garantido) empatou em 0 a 0 com o São José, o Operário pulou da quarta para a segunda posição. Com isso, garantiu vaga para a Segundona. A colocação final: Brusque, 12 pontos; Operário e São Bernardo, 7; São José, 6. Apesar do empate com o time paulista em pontos, vitória e saldo, o Operário teminou em segundo no número de gol marcado (9 a 6). Vinicius Diniz fez o gol da vaga aos 41 da etapa final.

Operário sobe com gol no fim

O classificação foi um drama. Afinal, o Operario precisava vencer e torcer para o Zequinha não vencer o Brusque, em Santa Catarina. Os jogos começaram no mesmo horário. Porém, por causa de um temporal em Ponta Grossa, o jogo foi interrompido por uma hora. Com isso, enquanto o duelo em Brusque terminava 0 a 0 (com o São José fazendo um gol no fim que foi anulado, este gol eliminaria o Operário), o jogo no Germano Kruger ainda estava no início da etapa final. O São Bernardo, que subiria c om o empate, se fechou na defesa e segurou o placar 0 a 0 até os 41 da etapa final, quando Vinícius Diniz mandou uma bomba no ângulo do goleiro Alex.

Assim, os times que subiram de divisão foram: Brusque e Operário-PR (Grupo A); Amazonas e Paysandu (Grupo B).

